Скільки російських військових нині перебувають на території Білорусі: у Держприкордонслужбі назвали цифру

Частина російських військових після підготовки в РБ починає вже переміщуватися на територію Росії.

Кількість російських військових на території Білорусі змінюється, але не перевищує 9-10 тисяч.

Про це речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко сказав в ефірі об'єднаного телемарафону.

"Кількість російських військових на території Білорусі зараз може зменшуватися або коригуватися на рівні 9-10 тисяч. Після того, як всі підрозділи будуть виведені на територію Росії, скоріше за все, туди зайдуть нові для того, щоб там із ними проводилася підготовка", - сказав він.

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Демченко підкреслив, що частина російських військових після підготовки в РБ починає вже переміщуватися на територію Росії.

"Це така практика, яка була і раніше. Після завершення підготовки вони знову вивозяться на територію країни-агресора і надалі посилюють російські угрупування на сході нашої країни, де ведуться повномасштабні бойові дії", - додав речник ДПСУ.

Нагадаємо, Білорусь та Росія подовжили спільні навчання збройних сил на території РБ щонайменше до 13 березня.

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