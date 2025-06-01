Умерла звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Валери Махаффей

Валери Махаффей / © Associated Press

Реклама

Умерла американская актриса и продюсер Валери Махаффей, которая снималась в популярном сериале "Отчаянные домохозяйки".

Печальную новость подтвердил муж артистки Джозеф Келл, пишет Variety. Он сообщил, что Валери Махаффей не стало в пятницу, 30 мая. Актриса ушла из жизни в собственном доме в Лос-Анджелесе. Знаменитость умерла в возрасте 71 года.

"Я потерял любовь всей своей жизни, а Америка потеряла одну из своих самых милых актрис. Нам будет ее не хватать", - сообщил муж Валери Махаффей.

Реклама

Валери Махаффей / © Associated Press

Уже также известна причина смерти актрисы. Жизнь знаменитости забрал рак, на который она болела в последние годы. Правда, пока что точно неизвестно, от какой именно онкологии страдала артистка.

Валери Махаффей - что известно

Валери Махаффей была американской актрисой и продюсером, которая была родом из Индонезии. В США артистка переехала с семьей, когда ей было 16 лет. Знаменитость получила образование в Техасском университете в Остине, после чего начала работать актрисой. В частности, она дебютировала на Бродвее в мюзикле Rex.

Валери Махаффей / © Associated Press

Наибольший успех Валери Махаффей принесла главная роль в дневной мыльной опере "Врачи", за которую она была номинирована на премию "Эмми". Также артистка снялась в таких картинах, как "Отчаянные домохозяйки", "Коварные горничные", "Закон и порядок: Специальный корпус", "Хор" и многие другие.

Реклама

У актрисы остался муж Джозеф Келл и дочь Элис.

Напомним, недавно стало известно, что умер режиссер сериала "Карточный домик" Джеймс Фоли. Уже известна причина его смерти.