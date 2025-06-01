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Умерла звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Валери Махаффей
Валери Махаффей умерла 30 мая в возрасте 71 год. Уже известна причина ее смерти.
Умерла американская актриса и продюсер Валери Махаффей, которая снималась в популярном сериале "Отчаянные домохозяйки".
Печальную новость подтвердил муж артистки Джозеф Келл, пишет Variety. Он сообщил, что Валери Махаффей не стало в пятницу, 30 мая. Актриса ушла из жизни в собственном доме в Лос-Анджелесе. Знаменитость умерла в возрасте 71 года.
"Я потерял любовь всей своей жизни, а Америка потеряла одну из своих самых милых актрис. Нам будет ее не хватать", - сообщил муж Валери Махаффей.
Уже также известна причина смерти актрисы. Жизнь знаменитости забрал рак, на который она болела в последние годы. Правда, пока что точно неизвестно, от какой именно онкологии страдала артистка.
Валери Махаффей - что известно
Валери Махаффей была американской актрисой и продюсером, которая была родом из Индонезии. В США артистка переехала с семьей, когда ей было 16 лет. Знаменитость получила образование в Техасском университете в Остине, после чего начала работать актрисой. В частности, она дебютировала на Бродвее в мюзикле Rex.
Наибольший успех Валери Махаффей принесла главная роль в дневной мыльной опере "Врачи", за которую она была номинирована на премию "Эмми". Также артистка снялась в таких картинах, как "Отчаянные домохозяйки", "Коварные горничные", "Закон и порядок: Специальный корпус", "Хор" и многие другие.
У актрисы остался муж Джозеф Келл и дочь Элис.
Напомним, недавно стало известно, что умер режиссер сериала "Карточный домик" Джеймс Фоли. Уже известна причина его смерти.