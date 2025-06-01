Померла зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Валері Махаффей

Валері Махаффей / © Associated Press

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Померла американська акторка та продюсерка Валері Махаффей, яка знімалася в популярному серіалі "Відчайдушні домогосподарки".

Сумну новину підтвердив чоловік артистки Джозеф Келл, пише Variety. Він повідомив, що Валері Махаффей не стало у п'ятницю, 30 травня. Акторка пішла з життя у власному будинку в Лос-Анджелесі. Знаменитість померла у віці 71 року.

"Я втратив кохання всього свого життя, а Америка втратила одну зі своїх наймиліших акторок. Нам буде її не вистачати", - повідомив чоловік Валері Махаффей.

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Валері Махаффей / © Associated Press

Вже також відома причина смерті акторки. Життя знаменитості забрав рак, на який вона хворіла в останні роки. Щоправда, наразі достеменно невідомо, від якої саме онкології страждала артистка.

Валері Махаффей – що відомо

Валері Махаффей була американською акторкою та продюсеркою, яка була родом з Індонезії. До США артистка переїхала з родиною, коли їй було 16 років. Знаменитість здобула освіту в Техаському університеті в Остіні, після чого почала працювати акторкою. Зокрема, вона дебютувала на Бродвеї в мюзиклі Rex.

Валері Махаффей / © Associated Press

Найбільший успіх Валері Махаффей принесла головна роль в денній мильній опері "Лікарі", за яку вона була номінована на премію "Еммі". Також артистка знялася в таких картинах, як "Відчайдушні домогосподарки", "Підступні покоївки", "Закон і порядок: Спеціальний корпус", "Хор" та багато інших.

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В акторки залишився чоловік Джозеф Келл та донька Еліс.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що помер режисер серіалу "Картковий будинок" Джеймс Фолі. Вже відома причина його смерті.