В Киеве состоялось прощание с режиссером Виталием Малаховым

Знаменитость ушел из жизни 4 ноября.

В Киеве состоялось прощание с украинским режиссером Виталием Малаховым, который ушел из жизни 4 ноября.

Церемония состоялась в Театре на Подоле по адресу Андреевский спуск, 20. Прощание длилось с 12:00 до 15:00.

Виталий Малахов / facebook.com/malakhov.vitaly

Актриса Анна Саливанчук показала, как она приехала на вечер памяти легендарного режиссера – Виталия Малахова. Она привезла с собой гвоздики.

Анна Саливанчук приехала на вечер памяти Виталия Малахова / instagram.com/salivanchuk.anna

"Вот он – наш маэстро. Наш театр теперь весь в изображениях Малахова. Я считаю, что театр надо переименовать имени Виталия Ефимовича Малахова. Потому что этот театр – это его ребенок", — рассказала артистка.

Анна Саливанчук приехала на вечер памяти Виталия Малахова / instagram.com/salivanchuk.anna

Отметим, 26 октября Виталия Ефимовича госпитализировали в больницу. У него начался сепсис. Он находился в тяжелом состоянии в реанимации. Виталию Ефимовичу должны были имплантировать искусственную почку. 4 ноября знаменитость ушел из жизни.

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