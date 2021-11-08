У Києві відбулося прощання з режисером Віталієм Малаховим

Знаменитість помер 4 листопада.

У Києві відбулося прощання з українським режисером Віталієм Малаховим, який помер 4 листопада.

Так, церемонія відбулася у Театрі на Подолі, що за адресою Андріївський узвіз, 20. Прощання тривало від 12:00 до 15:00.

Віталій Малахов / facebook.com/malakhov.vitaly

Так, акторка Анна Саліванчук показала, як вона приїхала на вечір пам'яті легендарного режисера – Віталія Малахова. Вона привезла з собою гвоздики.

Анна Саліванчук приїхала на вечір пам'яті Віталія Малахова / instagram.com/salivanchuk.anna

"Ось він - наш маестро. Наш театр тепер весь у зображеннях Малахова. Я вважаю, що театр треба перейменувати імені Віталію Юхимовича Малахова. Бо цей театр – це його дитя", - розповіла артистка.

Анна Саліванчук приїхала на вечір пам'яті Віталія Малахова / instagram.com/salivanchuk.anna

Зауважимо, 26 жовтня Віталія Юхимовича госпіталізували до лікарні. У нього почався сепсис. Він перебував у тяжкому стані в реанімації. Віталію Юхимовичу повинні були імплантувати штучну нирку. 4 листопада знаменитість пішов з життя.

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