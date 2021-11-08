В Киеве жестоко избили известного музыкального продюсера

В настоящее время он находится в больнице.

В Киеве жестоко избили музыкального продюсера и композитора Николая Журавлева.

Как рассказал Николай на своей странице в Instagram, это произошло в подъезде его дома. У продюсера врачи обнаружили перелом черепа и носа, также ему наложили швы на подбородок. После полученных травм Николай плохо видит одним глазом.

Николай Журавлев / instagram.com/juniko_music

"Хирург сказал, что с такими травмами обычно в больницу приезжают в коме. Но мы с Дианой еще 12 часов после травмы ездили по Киеву и делали обследование, компьютерную томографию и прочее", — рассказал композитор.

Николай Журавлев / instagram.com/juniko_music

Николаю уже сделали операцию и удалили поврежденные кости черепа. Через месяц ему предстоит еще одна операция, чтобы имплантировать титановую пластину. В настоящее время он находится в больнице.

Отметим, что Николай Журавлев сотрудничал с такими артистами, как Ольга Бузова, Ханна, Клава Кока, Dilemma, Nikita, Курган & Агрегат, KAZKA.

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