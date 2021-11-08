У Києві жорстоко побили відомого музичного продюсера

Наразі він перебуває у лікарні.

У Києві жорстоко побили музичного продюсера та композитора Миколу Журавльова.

Як розповів Микола на своїй сторінці в Instagram, це сталося у під’їзді його будинку. У продюсера лікарі виявили перелом черепа та носа, також йому наклали шви на підборіддя. Після отриманих травм Микола погано бачить одним оком.

Микола Журавльов / instagram.com/juniko_music

"Хірург сказав, що з такими травмами зазвичай до лікарні приїжджають у комі. Але ми з Діаною ще 12 годин після травми їздили Києвом та робили обстеження, комп'ютерну томографію та інше", - розповів композитор.

Микола Журавльов / instagram.com/juniko_music

Миколі вже зробили операцію та видалили пошкоджені кістки черепа. Через місяць йому повинні зробити ще одну операцію, аби імплантувати титанову пластину. Наразі він перебуває у лікарні.

Зазначимо, Микола Журавльов співпрацював з такими артистами, як Ольга Бузова, Ханна, Клава Кока, Dilemma, Nikita, Курган & Агрегат, KAZKA.

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