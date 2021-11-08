Енергетика і обмін візитами: Зеленський і Дуда провели переговори

Енергетика і обмін візитами: Зеленський і Дуда провели переговори

Зеленський висловив сподівання, що Польща не запровадить для українців додаткові обмеження в’їзду через карантин.

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою домовився про обмін візитами.

Про це інформує пресслужба Офісу глави Української держави.

"Лідери домовились про обмін візитами та проведення низки заходів, присвячених знаковим ювілейним датам українсько-польських взаємин, – 30-річчю визнання Польщею незалежності України, встановлення дипломатичних відносин та підписання Договору про дружбу і співробітництво", — йдеться в повідомленні.

Енергетика

Також сторони домовилися про координацію позицій у протидії "Північному потоку – 2". Зеленський і Дуда погодилися, що проєкт становить загрозу для обох країн та підтвердили, що протидіятимуть йому.

Президенти обговорили перспективні проєкти співпраці в енергетичній сфері, зокрема щодо налагодження альтернативних шляхів постачання газу.

В’їзд українців до Польщі

Окремо Зеленський звернув увагу на проблему пересування громадян у нинішніх складних епідемічних умовах. Він висловив сподівання, що Польща не запровадить для українців додаткові обмеження в’їзду.

Також президент України порушив питання збільшення квоти дозволів для українських автомобільних перевізників.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з Анджеєм Дудою обговорив міграційну кризу, яку спровокували дії режиму Лукашенка.

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