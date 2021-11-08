Мігранти на польсько-білоруському кордоні: Дуда попередив Зеленського про загрозу

Анджей Дуда розповів про ризик застосування режимом Лукашенка подібних заходів проти інших країн регіону.

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою обговорив міграційну кризу, яку спровокували дії режиму Лукашенка.

Про це інформує пресслужба Офісу глави Української держави.

Зеленський розповів про ситуацію на українсько-білоруському кордоні й ті заходи, що здійснюються для його належного захисту. Також президент України поінформував Дуду про безпекову ситуацію на Донбасі.

Своєю чергою польський лідер засудив цинічне використання цивільних осіб білоруською владою. Він також вказав на зростання ризику застосування подібних заходів проти інших країн регіону, що значно знижує рівень безпеки у всій Європі.

Prezydent Andrzej Duda rozmawiał przed chwilą z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Prezydent odbywa całą serię rozmów z przywódcami państw sąsiadujących z Białorusią i innych krajów naszego regionu. Większych różnic zdań nie ma. Każdy widzi co robi Łukaszenka. pic.twitter.com/O7K5vQVvQj — Jakub Kumoch (@JakubKumoch) November 8, 2021

На завершення президенти заявили про взаємну підтримку та солідарність у цьому питанні.

Зазначимо, що Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибували до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагають мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю Лукашенкового режиму на західні санкції.

Нагадаємо, у Білорусі численна колона нелегальних мігрантів 8 листопада вирушила до кордону з Польщею. У Варшаві назвали цю групу людей "найбільшою з усіх досі спробою масового силового проникнення до країни" і заявили, що польські силовики готові зустріти їх.

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