Мигранты на польско-белорусской границе: Дуда предупредил Зеленского об угрозе

Анджей Дуда рассказал о риске применения режимом Лукашенко подобных мер против других стран региона.

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре со своим польским коллегой Анджеем Дудой обсудил миграционный кризис, спровоцированный действиями режима Лукашенко.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы Украинского государства.

Зеленский рассказал о ситуации на украинско-белорусской границе и тех мерах, которые предпринимаются для ее надлежащей защиты. Также президент Украины проинформировал Дуду о ситуации с безопасностью на Донбассе.

В свою очередь польский лидер осудил циничное использование гражданских лиц белорусскими властями. Он также отметил рост риска применения подобных мер против других стран региона, что значительно снижает уровень безопасности во всей Европе.

Prezident Andrzej Duda rozmawiał przed chwilą z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Prezydent odbywa całą serię rozmów z przywódcami państw sąsiadujących из Białorusią и innych krajów naszego regionu. Większych różnic zdań nie ma. Każdy widzi co robi Łukaszenka. pic.twitter.com/O7K5vQVvQj — Jakub Kumoch (@JakubKumoch) November 8, 2021

В завершение президенты заявили о взаимной поддержке и солидарности в этом вопросе.

Отметим, что Беларусь спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывали в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.

Напомним, в Беларуси многочисленная колонна нелегальных мигрантов 8 ноября отправилась к границе с Польшей. В Варшаве назвали эту группу людей "величайшей из всех до сих пор попыткой массового силового проникновения в страну" и заявили, что польские силовики готовы встретить их.

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