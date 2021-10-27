У МЗС анонсували відкриття ще одного генерального консульства України у Польщі

У МЗС анонсували відкриття ще одного генерального консульства України у Польщі

Генконсульства України в Польщі вже є у Кракові та Любліні.

У польському Вроцлаві запрацює ще одне генконсульство України. Його планують відкрити до кінця 2021 року.

Про це заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба на брифінгу.

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За його словами, 28 жовтня посол України в Польщі та президент міста Вроцлав підпишуть офіційний договір про передавання користування приміщенням для генконсульства.

"Керівник установи призначений. І до кінця року генконсульство розпочне офіційну роботу в інтересах українських громадян", - заявив Кулеба.

Міністр зазначив, що це не остання нова дипломатична установа України, яку планується відкрити найближчим часом.

"Ця робота триватиме, ще будуть новини. Щоразу, коли ми це робимо, ми дбаємо про безпеку України, громадян України та українських експортерів", - додав Кулеба

Генконсульства України вже є у Кракові та Любліні, консульство – у Гданську.

Нагадаємо, літаки польської авіакомпанії LOT знову здійснюватимуть рейси з Варшави до Харкова. Відновлення рейсів відбудеться від грудня 2021 року.

Також "Укрзалізниця" відновлює курсування поїзда №67/68 Київ — Варшава після півторарічної перерви через карантинні обмеження.

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