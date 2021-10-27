В МИД анонсировали открытие еще одного генерального консульства Украины в Польше

Генконсульства Украины в Польше уже есть в Кракове и Люблине.
В польском Вроцлаве откроется еще одно генконсульство Украины. Его планируется открыть до конца 2021 года.
Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге.
По его словам, 28 октября посол Украины в Польше и президент Вроцлава подпишут официальный договор о передаче пользования помещением для генконсульства.
"Руководитель учреждения назначен. И до конца года генконсульство приступит к официальной работе в интересах украинских граждан", — заявил Кулеба.
Министр отметил, что это не последнее новое дипломатическое учреждение Украины, которое планируется открыть в ближайшее время.
"Эта работа будет продолжаться, еще будут новости. Каждый раз, когда мы это делаем, мы заботимся о безопасности Украины, граждан Украины и украинских экспортеров", — добавил Кулеба.
Генконсульства Украины уже есть в Кракове и Люблине, консульство – в Гданьске.
Напомним, самолеты польской авиакомпании LOT снова будут осуществлять рейсы из Варшавы в Харьков. Возобновление рейсов состоится с декабря 2021 года.
Также "Укрзализныця" возобновляет курсирование поезда №67/68 Киев — Варшава после полуторагодичного перерыва из-за карантинных ограничений.