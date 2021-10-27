В МИД анонсировали открытие еще одного генерального консульства Украины в Польше

В МИД анонсировали открытие еще одного генерального консульства Украины в Польше

Генконсульства Украины в Польше уже есть в Кракове и Люблине.

В польском Вроцлаве откроется еще одно генконсульство Украины. Его планируется открыть до конца 2021 года.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге.

Также читайте Заробитчане переводят в Украину все больше денег: сколько поступило с начала года

По его словам, 28 октября посол Украины в Польше и президент Вроцлава подпишут официальный договор о передаче пользования помещением для генконсульства.

"Руководитель учреждения назначен. И до конца года генконсульство приступит к официальной работе в интересах украинских граждан", — заявил Кулеба.

Министр отметил, что это не последнее новое дипломатическое учреждение Украины, которое планируется открыть в ближайшее время.

"Эта работа будет продолжаться, еще будут новости. Каждый раз, когда мы это делаем, мы заботимся о безопасности Украины, граждан Украины и украинских экспортеров", — добавил Кулеба.

Генконсульства Украины уже есть в Кракове и Люблине, консульство – в Гданьске.

Напомним, самолеты польской авиакомпании LOT снова будут осуществлять рейсы из Варшавы в Харьков. Возобновление рейсов состоится с декабря 2021 года.

Также "Укрзализныця" возобновляет курсирование поезда №67/68 Киев — Варшава после полуторагодичного перерыва из-за карантинных ограничений.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку