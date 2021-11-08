Энергетика и обмен визитами: Зеленский и Дуда провели переговоры

Энергетика и обмен визитами: Зеленский и Дуда провели переговоры

Зеленский выразил надежду, что Польша не введет для украинцев дополнительные ограничения въезда из-за карантина.

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре со своим польским коллегой Анджеем Дудой договорился об обмене визитами.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы Украинского государства.

"Лидеры договорились об обмене визитами и проведении ряда мероприятий, посвященных знаковым юбилейным датам украинско-польских отношений — 30-летию признания Польшей независимости Украины, установления дипломатических отношений и подписания Договора о дружбе и сотрудничестве", — говорится в сообщении.

Энергетика

Также стороны договорились о координации позиций по противодействию "Северному потоку — 2". Зеленский и Дуда согласились, что проект представляет угрозу обеим странам и подтвердили, что будут противодействовать ему.

Президенты обсудили перспективные проекты сотрудничества в энергетической сфере, в частности, по налаживанию альтернативных путей поставок газа.

Въезд украинцев в Польшу

Отдельно Зеленский обратил внимание на проблему передвижения граждан в нынешних сложных эпидемических условиях. Он выразил надежду, что Польша не введет для украинцев дополнительные ограничения на въезд.

Также президент Украины затронул вопрос увеличения квоты разрешений для украинских автомобильных перевозчиков.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с Анджеем Дудой обсудил миграционный кризис, спровоцированный действиями режима Лукашенко.

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