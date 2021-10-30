Польша заявила о "дискриминации" поляков в Украине, в МИД отреагировали

Польша заявила о "дискриминации" поляков в Украине, в МИД отреагировали

МИД отрицает утверждение польского дипломата о "дискриминации" в Украине.

Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский заявил, что в Украине дискриминируют граждан Польши, чему способствуют объективные и субъективные факторы.

Об этом сообщает Wiadomosci в субботу, 30 октября.

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"Не будет преувеличением сказать, что поляки в Украине подвергаются дискриминации с точки зрения свободы вероисповедания, доступа к образованию на родном языке и свободе слова", — сказал Шинковский.

Как считает Шинковский, положение поляков в Украине меняется "хуже из-за объективных и субъективных факторов", в частности, социально-экономическая ситуация побуждает людей польского происхождения в Украине эмигрировать.

"Польские центры в Украине сокращаются тревожными темпами, особенно среди молодежи", — добавил Шинковский.

При этом второй причиной замминистра считает пандемию коронавируса.

"Украина занимает второе место в Европе по смертности от COVID-19, и это касается всех групп населения, в том числе проживающих там поляков", — пояснил Шинковский.

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В то же время, субъективными факторами ухудшения положения поляков Шинковский называет "неблагоприятный для них закон о языке, также прославление людей, связанных с Волынской трагедией, и остановку эксгумации польских жертв".

В свою очередь спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что такие утверждения некорректны и не отражают реальные дружеские отношения Украины и Польши, сообщает РБК-Украина.

"Категорически отвергаем утверждение заместителя министра иностранных дел Польши Шимона Шинковского вель Сенка о якобы "дискриминации" поляков в Украине", — подчеркнул Николенко.

Он назвал использование Польшей подобных утверждений по положению польского сообщества в Украине некорректным, и добавил, что оно вводит в заблуждение украинское и польское общества и не отражает реальное состояние дружеских и партнерских отношений стран.

"Удивлены, что это заявление прозвучало на следующий день после успешного заседания в Варшаве консультационной комиссии по удовлетворению образовательных потребностей представителей украинского меньшинства в Польше и польского меньшинства в Украине. Комиссия подтвердила взаимопонимание и взаимную открытость к конструктивному диалогу", — отметил Николенко.

В конце концов, в МИД Украины призвали польских коллег воздерживаться от "политических оценок, диссонирующих с реальными намерениями и шагами сторон" для укрепления партнерства Украины и Польши в разных сферах.

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