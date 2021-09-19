В России под песню группы ЛСП совершили самоубийство два человека

Коллектив принял решение удалить песню из стримингових сервисов.
В России под песню белорусской группы ЛСП "Номера" совершили самоубийство двое молодых людей.
Первый случай произошел в городе Зеленоград. Россиянка в прямом эфире совершила самоубийство. Она сидела на балконе многоэтажки и под строки "и камнем вниз с крыши дома" сорвалась вниз. Девушка разбилась насмерть.
Второй случай произошел с парнем в Санкт-Петербурге. Он тоже запустил прямую трансляцию в соцсети и под те же строки сорвался вниз.
Сейчас группа принял решение удалить трек из всех стримингових сервисов. Песню начнут удалять с 20 сентября.
"Как ни печально об этом говорить, мы приняли решение удалить трек "Номера" из всех площадок", — написал менеджер группы в Twitter.
Отметим, ранее трек уже блокировали в Сети из-за того, что "в тексте песни содержится описание способа совершения самоубийства".
Напомним, недавно стало известно, что у популярного украинского шоумена и певца Андрея Данилко умерла мама. Женщина ушла из жизни в прошлом году.