У Росії під пісню гурту ЛСП скоїли самогубство двоє людей

Колектив ухвалив рішення видалити пісню зі стримінгових сервісів.

У Росії під пісню білоруського гурту ЛСП "Номера" скоїли самогубство двоє молодих людей.

Перший випадок стався в місті Зеленоград. Росіянка у прямому ефірі скоїла самогубство. Вона сиділа на балконі багатоповерхівки і під рядки "и камнем вниз с крыши дома" зірвалась вниз. Дівчина розбилася на смерть.

Дівчина під пісню гурту ЛСП скоїла самогубство / скріншот з відео

Другий випадок стався з хлопцем у Санкт-Петербурзі. Він теж запустив пряму трансляцію в соцмережі і під ті ж рядки зірвався вниз.

Хлопець під пісню гурту ЛСП скоїв самогубство / скріншот з відео

Наразі гурт ухвалив рішення видалити трек зі всіх стримінгових сервісів. Пісню почнуть видаляти від 20 вересня.

"Як не сумно про це говорити, ми прийняли рішення видалити трек "Номери" з усіх майданчиків", - написав менеджер гурту у Twitter.

Зазначимо, раніше трек вже блокували в Мережі через те, що "у тексті пісні міститься опис способу вчинення самогубства".

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що у популярного українського шоумена та співака Андрія Данилка померла мама. Жінка пішла з життя минулого року.

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