У Росії під пісню гурту ЛСП скоїли самогубство двоє людей

Колектив ухвалив рішення видалити пісню зі стримінгових сервісів.
У Росії під пісню білоруського гурту ЛСП "Номера" скоїли самогубство двоє молодих людей.
Перший випадок стався в місті Зеленоград. Росіянка у прямому ефірі скоїла самогубство. Вона сиділа на балконі багатоповерхівки і під рядки "и камнем вниз с крыши дома" зірвалась вниз. Дівчина розбилася на смерть.
Другий випадок стався з хлопцем у Санкт-Петербурзі. Він теж запустив пряму трансляцію в соцмережі і під ті ж рядки зірвався вниз.
Наразі гурт ухвалив рішення видалити трек зі всіх стримінгових сервісів. Пісню почнуть видаляти від 20 вересня.
"Як не сумно про це говорити, ми прийняли рішення видалити трек "Номери" з усіх майданчиків", - написав менеджер гурту у Twitter.
Зазначимо, раніше трек вже блокували в Мережі через те, що "у тексті пісні міститься опис способу вчинення самогубства".
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що у популярного українського шоумена та співака Андрія Данилка померла мама. Жінка пішла з життя минулого року.