Валентина Хамайко стала жертвой мошенников: "Пострадали другие люди"

Звезда канала "1+1" Валентина Хамайко призналась, что недавно стала жертвой Интернет-мошенников.

Как рассказала в эфире "Сніданку з 1+1", злоумышленники взломали ее Telegram-аккаунт. Это произошло, когда дочь ведущей включила аудиосказку на планшете, к которому и был привязан мессенджер. Впрочем, Валентина тогда не обратила на это внимания.

Валентина Хамайко / Фото: Скріншот з відео "Сніданок з 1+1"

"Она запускает себе вечером аудиосказку перед сном. Это был девятый час, она включает сказку и говорит: "Ой, мама, здесь надо что-то делать". А я смотрю, нужно пройти авторизацию: "Говорю, Мирось, ты что-то снова накрутила ". Говорю все, сегодня без аудиосказки", — вспомнила знаменитость.

Через некоторое время Хамайко вспомнила об этом, когда из аккаунта в Telegram неизвестные начали присылать ее друзьям сообщения с просьбой перевести им деньги. Валентина была в шоке и сразу же попыталась разобраться с этим. Впрочем, у знаменитости уже не было доступа к своему Telegram.

Именно такие сообщения писали мошенники со страницы Валентины Хамайко / Фото: Скріншот з відео "Сніданок з 1+1"

"Первое мое мнение было, когда мне прислали скрин: "Где я, а где крипта". 100% мои друзья поймут, что это не я. А они говорят: "Да нет, ну там же твой муж, ему срочно, возможно, надо было". Они знают, что муж мой сейчас на фронте, и иногда там проходят сборы. Мы видели, что ты для мужа просишь. Поверил даже муж моей сестры", — поделилась ведущая.

Валентина говорит, что мошенники писали сообщение слишком убедительно. Когда ведущая обратилась в киберполицию, они выяснили, что некоторые знакомые Хамайко тоже стали жертвами воров и перевели им немалые суммы средств.

Валентина Хамайко / Фото: Скріншот з відео "Сніданок з 1+1"

"Они использовали предварительную переписку, они видели, как я обращаюсь к людям, они поздравляли людей с праздниками, с Благовещением, они спрашивали о детях, они вели очень филигранный диалог. Были переводы на 12 тысяч. Я так понимаю, что долларов. Ты настолько испуганный, ты настолько испытываешь ощущение какой-то вины, что из-за доверия к тебе пострадали другие люди", — отметила ведущая.

Ранее в похожую ситуацию попала актриса и ведущая Елена Кравец. Telegram-аккаунт знаменитости тоже сломали и просили денег у ее знакомых.

В похожей ситуации была и Елена Кравец / Фото: Скріншот з відео "Сніданок з 1+1"

Начальник отдела противодействия преступлениям в сфере компьютерных систем Евгений Дороганов говорит, что с началом российского вторжения в Украину кибератаки участились. То же касается и взломов страниц в соцсетях. Дороганов советует не переходить по неизвестным ссылкам. Кроме того, он посоветовал, как можна надежнее защитить свои аккаунты, в частности, в Telegram.

Мошенники массово взламывают аккаунты украинцев в телеграм: как защититься

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