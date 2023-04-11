Валентина Хамайко стала жертвою шахраїв: "Постраждали інші люди"

Зірка каналу "1+1" Валентина Хамайко зізналась, що нещодавно стала жертвою Інтернет-шахраїв.

Як розповіла в ефірі "Сніданку з 1+1" зловмисники зламали її Telegram-акаунт. Це сталося, коли донька ведучої ввімкнула аудіоказку на планшеті, до якого й був прив'язаний месенджер. Утім, Валентина тоді не звернула на це жодної уваги.

Валентина Хамайко / Фото: Скріншот з відео "Сніданок з 1+1"

"Вона запускає собі ввечері аудіоказку перед сном. Це була дев'ята година, вона вмикає казку і каже: "Ой, мамо, тут треба щось робити". А я дивлюся, потрібно пройти авторизацію: "Кажу, Миросю, ти щось знову накрутила". Кажу все, сьогодні без аудіоказки", - пригадала знаменитість.

Через деякий час Хамайко згада про це, коли з акаунту в Telegram невідомі почали надсилати її друзям повідомлення з проханням переказати їм гроші. Валентина була шокована і одразу ж спробувала розібратися з цим. Утім, знаменитість вже не мала доступу до свого Telegram.

Саме такі повідомлення писали шахраї зі сторінки Валентини Хамайко / Фото: Скріншот з відео "Сніданок з 1+1"

"Перша моя думка була, коли мені надіслали скрин: "Де я, а де крипта". 100% мої друзі зрозуміють, що це не я. А вони кажуть: "Та ні, ну там же ж твій чоловік, йому терміново, можливо, треба було". Вони знають, що чоловік мій зараз на фронті, і іноді там відбуваються збори. Ми бачили, що ти для чоловіка просиш. Повірив навіть чоловік моєї сестри", - поділилася ведуча.

Валентина говорить, що шахраї писали повідомлення надто переконливо. Коли ведуча звернулася до кіберполіції, то вони з'ясували, що деякі знайомі Хамайко теж стали жертвами злодіїв та переказали їм чималі суми коштів.

Валентина Хамайко / Фото: Скріншот з відео "Сніданок з 1+1"

"Вони використовували попередню переписку, вони бачили, як я звертаюся до людей, вони вітали людей зі святами, з Благовіщенням, вони запитували про дітей, вони вели дуже філігранний діалог. Були перекази на 12 тисяч. Я так розумію, що доларів. Ти настільки наляканий, ти настільки маєш відчуття якоїсь провини, що через довіру до тебе постраждали інші люди", - зазначила ведуча.

Раніше у схожу ситуацію потрапила акторка та ведуча Олена Кравець. Telegram-акаунт знаменитості теж зламали та просили грошей у її знайомих.

У схожій ситуації була й Олена Кравець / Фото: Скріншот з відео "Сніданок з 1+1"

Начальник відділу протидії злочинам у сфері комп'ютерних систем Євген Дороганов говорить, що з початком російського вторгнення в Україну кібератаки почастішали. Те саме стосується й зломів сторінок в соцмережах. Дороганов радить не переходити за невідомими посиланням. Окрім того, він порадив, як можна надійніше захистити свої акаунти, зокрема у Telegram.

Шахраї масово зламують акаунти українців у телеграм: як захиститися

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