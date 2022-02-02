Влад Яма устроил дерзкий фотосет с женой

Звезда поделился новым контентом.

Главный судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма устроил довольно дерзкий фотосет со своей женой Лилией.

В своих Instagram влюбленные уже и успели опубликовать новые черно-белые снимки. На одном фото танцовщик позировал вместе с любимой в официальном костюме.

Влад Яма с женой / instagram.com/vladyama_official

"Люблю, когда мы так рядом друг возле друга", — поделился хореограф.

На другом снимке влюбленные уже переоделись. Влад поднял свою любимую обеими руками и дерзко смотрел в камеру. Впрочем, в комментариях под постом танцовщик отметил, что спокойно мог бы держать Лилю одной рукой.

Влад Яма с женой / .instagram.com/liliya_yama

В общем, фанаты звездных супругов засыпали парочку комплиментами. Они отметили, что они выглядят очень хорошо.

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