Дженнифер Лопес об отношениях с Беном Аффлеком: "Это совсем не то, что было раньше"

Дженнифер Лопес об отношениях с Беном Аффлеком: "Это совсем не то, что было раньше"

Артистка в начале 2000-х встречалась с актером.

Певица Дженнифер Лопес пыталась не рассказывать о ее нынешних отношениях актером, Беном Аффлеком.

Впрочем, изданию People артистка рассказала, что они за это время сильно изменились. Дженнифер и Бен стали намного мудрее, чем были почти 20 лет назад.

"Мы стали старше, умнее, опытнее. Мы занимаемся разными вещами, у нас есть дети. Нам следует быть очень внимательными ко всем жизненным аспектам. Это такое прекрасное время для всех", — поделилась Лопес.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес / Associated Press

Исполнительница добавила, что их отношения сейчас не такие, какими были в начале 2000-х. Они научились ценить друг друга. Дженнифер говорит, что будет делать все возможное, чтобы сохранить эти отношения.

"Это совсем не то, что было раньше. Мы больше ценим друг друга. Получить второй шанс быть рядом с любимым человеком — редкая возможность. И мы не воспринимаем это как должное", — добавила певица.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Associated Press

Также исполнительница поделилась, что с годами Бен стал ее идеалом. Поэтому Лопес хочет, чтобы она и в будущем была счастлива в отношениях с Аффлеком.

Отметим, что роман Лопес и Аффлека начался в 2002 году после совместных съемок в ленте "Джили" и длился полтора года. Влюбленные даже собирались пожениться, однако свадьбу отменили в 2004 году за несколько дней до праздника. Впрочем, Лопес дала этим отношениям второй шанс.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / instagram.com/jlo

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