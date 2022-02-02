Дженніфер Лопес про стосунки з Беном Аффлеком: "Це зовсім не те, що було раніше"

Дженніфер Лопес про стосунки з Беном Аффлеком: "Це зовсім не те, що було раніше"

Артистка на початку 2000-х зустрічалася з актором.

Співачка Дженніфер Лопес намагалася не розповідати про її нинішні стосунки актор, Беном Аффлеком.

Втім, виданню People артистка розповіла, що вони за цей час неабияк змінилися. Дженніфер та Бен стали набагато мудрішими, аніж були майже 20 років тому.

"Ми стали старшими, розумнішими, досвідченішими. Ми займаємося різними речами, у нас є діти. Нам слід бути дуже уважними до всіх життєвих аспектів. Це такий чудовий час для всіх", - поділилася Лопес.

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес / Associated Press

Так, виконавиця додала, що їхні стосунки зараз не такі, якими були на початку 2000-х. Вони навчилися цінувати одне одного. Дженніфер говорить, що робитиме усе можливе, аби зберегти ці стосунки.

"Це зовсім не те, що було раніше. Ми більше цінуємо одне одного. Отримати другий шанс бути поруч із коханою людиною — рідкісна можливість. І ми не сприймаємо це як належне", - додала співачка.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Associated Press

Також виконавиця поділилася, що з роками Бен став її ідеалом. Тому наразі Лопес хоче, аби вона й у майбутньому була щасливою у стосунках з Аффлеком.

Зазначимо, що роман Лопес та Аффлека почався 2002 року після спільних знімань у стрічці "Джилі" і тривав півтора року. Закохані навіть збиралися одружитися, проте весілля скасували 2004 року за декілька днів до свята. Втім, Лопес дала цим стосункам другий шанс.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / instagram.com/jlo

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