Владимир Остапчук показал, как проводит время с детьми от экс-жены

Сейчас первая жена шоумена вместе с их совместными детьми живет в Торонто.

Телеведущий Владимир Остапчук нашел общий язык с бывшей женой Еленой Войченко касательно общения с детьми.

В частности, экс-избранница шоумена не мешает ему свободно видеться и говорить с дочерью и сыном. Остапчук в своем фотоблоге показал, как проводит время с 9-летней Эмилией и 5-летним Эваном.

Ведущий позвонил детям через видеосвязь. Дочь хвасталась новой прической, а сын показывал свою игрушку.

"Эмилия сделала прическу, Эван побежал показать цветной пластилин. Вчерашние переговоры с Торонто", – поделился Владимир Остапчук.

Владимир Остапчук с детьми / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Отметим, что в начале полномасштабной войны Елена Войченко выехала вместе с детьми в Торонто, Канада, где и поселилась. Долгое время Остапчук не мог связаться с сыном и дочерью, ведь, по его словам, этому мешала бывшая жена.

Однако экс-супруги все же поладили. Остапчук уже дважды виделся с детьми в Канаде. Также ведущий общается с сыном и дочерью на расстоянии. Кроме этого, Владимир извинился перед Еленой за все оскорбительные слова, которые он публично говорил в ее адрес.

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