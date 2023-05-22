В ВСУ рассказали, сколько единиц авиации держит РФ на аэродромах в Беларуси

На сегодняшний день на аэродромах Беларуси расположены 13 самолетов и 12 вертолетов РФ.

Такую информацию обнародовал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью Укринформу.

По словам Наева, российские захватчики редко используют белорусские аэродромы для бомбардировок Украины.

«Сейчас на территории Беларуси все еще остается 13 самолетов: Су-34 – восемь единиц, Су-30СМ – три единицы, Су-24МР – две единицы. Также мы наблюдаем там 12 вертолетов Ми-8, Ми-24, Ми-28Н воздушно-космических сил России», – отметил он.

Также он добавил, что руководство Белоруссии ограничило свое сотрудничество с Россией.

"Не летают потому, что после неудачного вторжения армии России с территории Беларуси, дальнейших неудач на нашем востоке и юге руководство Беларуси ограничило свое сотрудничество с Россией до поставки вооружения, боеприпасов, а также предоставления полигонов для подготовки мобилизованных", — пояснил генерал.

Добавим, что Беларусь может стать российским плацдармом для отладки производства беспилотных летательных аппаратов типа Shahed. Это может произойти потому, что иранские дроны-камикадзе крайне низкотехнологичны.

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