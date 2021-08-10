Внучка Ротару ошарашила снимком в халатике на голое тело

Звезда опубликовала пикантные снимки
Внучка певицы Софии Ротару, модель Соня Евдокименко, которая недавно в мини-платье показала нежные поцелуи со старшим бойфрендом, снова удивила поклонников.
На своей странице в Instagram Соня опубликовала несколько снимков с пикантной фотосессии.
На фото звезда позирует на балконе дома в белом халатике, одетым на полностью голое тело. Одежда чуть-чуть прикрывает грудь Сони, однако, прекрасно подчеркивает красивую фигуру, в частности, ключицы.
Волосы модели игриво развевает ветер.
"Каждое утро настраивайтесь на хорошее настроение", — подписала пост внука известной певицы.
Напомним, недавно Соня и ее возлюбленный, IT-предприниматель и вице-президент по маркетингу Денис Жаданов, который старше ее на 13 лет, праздновали первую годовщину отношений.