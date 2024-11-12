Вячеслав Узелков умер: стала известна причина смерти 45-летнего боксера

Стала известна причина смерти украинского боксера Вячеслава Узелкова, которого похоронили 11 ноября в Виннице.

Сначала в Сети распространялась информация, что спортсмен умер, потому что внезапно оторвался тромб. Однако вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова частично опровергает это. Она сообщила, что Вячеслав Узелков снова попал в больницу в Виннице. По ее словам, у боксера было много тромбов, так что шансов выжить просто не было.

"Там шансов не было. Тромбов было много. Это не произошло внезапно", – рассказала Шатерникова в комментарии для Oboz.ua.

Она также добавила, что Вячеслав Узелков боролся за жизнь в больнице в Виннице, где он неделю провел в коме. У него останавливалось сердце, но врачам удалось снова запустить его в работу. Из комы боксер, к сожалению, так и не вышел.

Вячеслав Узелков / Фото: instagram.com/uzelkov_official

Отметим, Вячеслав Узелков ушел из жизни 9 ноября в возрасте 45 лет. Причиной смерти боксера стали серьезные проблемы со здоровьем, в том числе с сердцем. Весной спортсмен лечился в Киеве, где ему была сделана операция на органе. После продолжительного лечения боксера отпустили домой в Винницу, где он проходил реабилитацию. Однако, к сожалению, 9 ноября сердце Узелкова не выдержало и остановилось.

Прощание с боксером состоялось 11 ноября, куда пришли и его дети Роберт и Оливия, с которыми у него были напряженные отношения. Похоронили боксера на местном кладбище в Виннице.

В Виннице попрощались с украинским боксером Вячеславом Узелковым - ЖВЛ представляет

Читайте также: