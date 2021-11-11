Юрий Горбунов показал, как 4-летний сын готовит ему завтрак

Мальчик жарил яичницу для папы.

Известный шоумен, ведущий проекта "Танцы со звездами" Юрий Горбунов похвастался кулинарными умениями своего 4-летнего сына.

Иван приготовил папе завтрак. Об этом знаменитость рассказал на своей странице в Instagram. Юрий опубликовал фото, на котором видно, как мальчик жарит папе яичницу.

Сын Юрия Горбунова готовит ему завтрак / instagram.com/gorbunovyuriy

"Папа из командировки вернулся, а тут мастер шеф мой!! Даже посолил", — подписал фото знаменитость.

К слову, маленький Иван даже встал на стульчик, чтобы ему было удобно жарить. Кстати, мальчик приготовил довольно аппетитное блюдо. Это даже заметили и поклонники Юрия. Они отметили, что мальчик – молодец.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку