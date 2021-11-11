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Юрій Горбунов показав, як 4-річний син готує йому сніданок

Юрій Горбунов показав, як 4-річний син готує йому сніданок

Юрій Горбунов з сином Іваном / Теленеделя

Хлопчик смажив яєчню для тата.

Відомий шоумен, ведучий проєкту "Танці з зірками" Юрій Горбунов похизувався кулінарними вміннями свого 4-річного сина.

Так, Іван приготував тату сніданок. Про це знаменитість розповів на своїй сторінці в Instagram. Юрій опублікував фото, на якому видно, як хлопчик смажить тату яєчню.

Син Юрія Горбунова готує йому сніданок / © instagram.com/gorbunovyuriy
Син Юрія Горбунова готує йому сніданок / instagram.com/gorbunovyuriy

"Тато з відрядження повернувся, а тут майстер шеф мій!! Навіть посолив", - підписав фото знаменитість.

До слова, маленький Іван навіть став на стільчик, аби йому було зручно смажити. До речі, хлопчик приготував доволі апетитну страву. Це навіть запримітили й шанувальники Юрія. Вони зазначили, що хлопчик – молодець.

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