Категория
Гламур
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Юрий Рыбчинский рассекретил, где находится Тамара Гвердцители

Юрий Рыбчинский рассекретил, где находится Тамара Гвердцители

Юрий Рыбчинский рассекретил, где находится Тамара Гвердцители

Юрий Рыбчинский и Тамара Гвердцители

Поэт признался, какую позицию занимает певица.

Украинский автор хитов, народный артист Украины Юрий Рыбчинский рассказал о деятельности грузинской певицы Тамары Гвердцители после начала полномасштабного вторжения.

Как известно, грузинская певица долгое время проживала в РФ. Впрочем, по настоянию мамы они уехали в Грузию, как начали обстреливать Украину и их родную Одессу. В итоге, родной человек артистки умер из-за чрезмерных волнений за дом, а сама Гвердцители обвинила в этом путина. Так, в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" Юрий Евгеньевич признался, что после трагедии и терроризма РФ певица и ее сын отреклись от всего российского.

Тамара Гвердцители. Фото: Instagram Тамары Гвердцители / ©
Тамара Гвердцители. Фото: Instagram Тамары Гвердцители

"У Тамары Гвердцители мама была инициатором. Мама одесситка, когда начали падать на Одессу бомбы, сказала, что им в России нечего делать. Она сейчас в Грузии. Время от времени мы виделись тогда, когда я был в Испании. Там недалеко от того места, где я жил, она в свое время купила квартиру. Там сын ее живет. Ездит с концертами за границей, но российских песен не поет. Выполняет только грузинские и украинские: "Очі на піску" , "Чарівна скрипка", "Скрипка грає", - рассказал поэт.

Напомним, недавно Юрий Рыбчинский высказался о российском певце Александре Малинине, который хотел воевать на стороне оккупантов против Украины.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация