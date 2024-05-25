Юрий Рыбчинский рассекретил, где находится Тамара Гвердцители

Украинский автор хитов, народный артист Украины Юрий Рыбчинский рассказал о деятельности грузинской певицы Тамары Гвердцители после начала полномасштабного вторжения.

Как известно, грузинская певица долгое время проживала в РФ. Впрочем, по настоянию мамы они уехали в Грузию, как начали обстреливать Украину и их родную Одессу. В итоге, родной человек артистки умер из-за чрезмерных волнений за дом, а сама Гвердцители обвинила в этом путина. Так, в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" Юрий Евгеньевич признался, что после трагедии и терроризма РФ певица и ее сын отреклись от всего российского.

Тамара Гвердцители. Фото: Instagram Тамары Гвердцители

"У Тамары Гвердцители мама была инициатором. Мама одесситка, когда начали падать на Одессу бомбы, сказала, что им в России нечего делать. Она сейчас в Грузии. Время от времени мы виделись тогда, когда я был в Испании. Там недалеко от того места, где я жил, она в свое время купила квартиру. Там сын ее живет. Ездит с концертами за границей, но российских песен не поет. Выполняет только грузинские и украинские: "Очі на піску" , "Чарівна скрипка", "Скрипка грає", - рассказал поэт.

Напомним, недавно Юрий Рыбчинский высказался о российском певце Александре Малинине, который хотел воевать на стороне оккупантов против Украины.

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