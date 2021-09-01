Жена Гордона показала, как выглядела 30 лет назад

Жена Гордона показала, как выглядела 30 лет назад

Женщина показала, как впервые шла в школу.

Жена известного украинского телеведущего Дмитрия Гордона Алеся Бацман, которая недавно шокировала Сеть откровенной фотографией со своим мужем, решила вспомнить свои школьные годы.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала архивный снимок, на котором она изображена еще совсем юной школьницей. На фото маленькая Алеся стоит в школьной форме. На голове у нее красуется бант, который по размеру немного меньше, чем её голова. В руках школьница держит букет цветов.

Алеся Бацман шла в первый класс / instagram.com/alesiabatsman

"Вот мое 1 сентября первого класса 30 лет назад. А я ни капли не изменилась", — с юмором подписала фотографию женщина.

Кстати, поклонники заметили, что дочери звездной четы очень похожи на Алесю. В частности, в комментариях написали следующее:

Вы в детстве были такой красивой. Теперь я понимаю, почему ваши дочери такие красивые!

Кстати, я сначала подумала, что это ваша старшая дочь — Санта.

Вы самая лучшая.

Напомним, Алеся Бацман таки изменилась. Она выросла и стала красивой женщиной со стройной фигурой. Недавно она продемонстрировала это. Жена Гордона засветила пышный бюст в сплошном купальнике.

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