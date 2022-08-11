Жена Гордона показала, как за ухо "вытаскивала" Путина из Крыма

Журналистка Алеся Бацман опубликовала снимок 18-летней давности, сделанный в Крыму.

Знаменитость в 2004 году была на выставке восковых фигур в Феодосии. И в их числе была фигура кремлевского диктатора Путина. На снимке Алеся уже тогда показывала свое отношение к президенту РФ.

К слову, Бацман тянула Путина за уши, при этом у журналистки было недовольно выражение лица.

Алеся Бацман в Крыму / Фото: instagram.com/alesiabatsman

"Крым, 2004 год, выставка восковых фигур в Феодосии. Я уже тогда знала, что придется Путина оттуда за ухо выбрасывать", — отметила Олеся в своем Instagram.

Подписчики жены Гордона оценили ее пост. Они пошутили, что у журналистки есть дар предвидеть будущее.

Ваше выражение лица, Алеся, говорит обо всем.

Лучшее фото. Он всегда мне был похож на белую крысу.

Алеся, ты пророк.

Женскую интуицию не подведешь.

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