Жена Гордона показала, как за ухо "вытаскивала" Путина из Крыма

Жена украинского ведущего Дмитрия Гордона – журналистка Алеся Бацман – показала архивное фото.
Журналистка Алеся Бацман опубликовала снимок 18-летней давности, сделанный в Крыму.
Знаменитость в 2004 году была на выставке восковых фигур в Феодосии. И в их числе была фигура кремлевского диктатора Путина. На снимке Алеся уже тогда показывала свое отношение к президенту РФ.
К слову, Бацман тянула Путина за уши, при этом у журналистки было недовольно выражение лица.
"Крым, 2004 год, выставка восковых фигур в Феодосии. Я уже тогда знала, что придется Путина оттуда за ухо выбрасывать", — отметила Олеся в своем Instagram.
Подписчики жены Гордона оценили ее пост. Они пошутили, что у журналистки есть дар предвидеть будущее.
- Ваше выражение лица, Алеся, говорит обо всем.
- Лучшее фото. Он всегда мне был похож на белую крысу.
- Алеся, ты пророк.
- Женскую интуицию не подведешь.
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