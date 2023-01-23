Жена Григория Решетника призналась, на каком они языке говорят дома

Жена ведущего Григория Решетника – Кристина — в фотоблоге пообщалась с подписчиками.

В знаменитости поинтересовались, а на каком языке их семья говорит в повседневной жизни. Жена Решетника призналась, что они общаются только на украинском.

Более того, вдруг Григорий или Кристина скажут какое-то слово неправильно, то сыновья им укажут на ошибку и подскажут, как правильно.

"Только украинский. А дети, если услышат какое-то слово "не такое", исправляют. Из последнего, Ваня говорит "Мам, не тюрьма", а "в'язниця". Ты ведь не москаль", — вспомнила жена шоумена.

Кристина и Григорий Решетники / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Напомним, на днях Григорий Решетник погрузился в воспоминания и показал их с Кристиной архивные снимки. К слову, за это время парочка заметно повзрослела. А вот их чувства, как отметил ведущий, ни на каплю не погасли, а наоборот – стали только крепче.

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