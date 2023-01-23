Селену Гомес застали на свидании с 33-летним бойфрендом-красавчиком

Американскую певицу Селену Гомес застали на свидании с новым избранником, диджеем группы The Chainsmokers Эндрю Таггартом.

Папарацци подловили парочку, когда та выходила вместе из одного из ресторанов Нью-Йорка. Счастливая Селена в черном костюме и с собранными волосами держала 33-летнего Эндрю за руку.

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Отметим, впервые слухи о романе знаменитостей начали распространяться на прошлой неделе. Влюбленные вместе ходили играть в боулинг и не пытались даже прятаться от публики. Очевидцы, которые видели парочку, рассказывали, что они не стеснялись целовать друг друга. Тем временем Селена выглядела очень счастливо.

Впрочем, Гомес пыталась опровергнуть эту информацию. В соцсетях она публиковала фото с надписью: "Я очень люблю быть одинокой". Также знаменитость прибавляла хештег "Одинокая". Теперь же, после фотографий, где Селена и Эндрю мило выходят из ресторана, певице вряд ли удастся отрицать эти сплетни.

Напомним, восемь лет Селена Гомес встречалась с певцом Джастином Бибером. Пара постоянно то расходилась, то мирилась, пока в марте 2018 окончательно не разорвала отношения. Селена признавалась, что для нее этот разрыв был очень тяжелым. Эндрю Таггарт стал ее первым бойфрендом после Джастина Бибера.

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