Когда Украина может стать членом ЕС: оценка посла Ченцова

Посол Украины в ЕС говорит, что государство за 2022 год осуществило столько, сколько другие страны проходили годами.

У Украины есть вполне реальные шансы стать членом Европейского Союза уже в этом десятилетии.

Об этом заявил посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов в интервью "Европейской правде".

По словам посла, путь Украины в ЕС в 2022 году является уникальным прецедентом, потому что в течение 12 месяцев удалось "втиснуть" процессы, проходившие другие страны годами. Кроме того, согласно соцопросу "Евробарометр", страны с ранее скептическими настроениями сейчас поддерживают помощь Украине и ее вступление в ЕС в будущем.

"Наконец-то стало понятно, что Украина — это ценность для ЕС, для Европы, что Евросоюз становится другим", — сказал дипломат.

По его мнению, переговоры о членстве Украины в ЕС могут начаться "очень скоро". Он выразил надежду, что весной Еврокомиссия представит предварительную оценку и "мы поймем реальную картину и что нам предстоит еще сделать". Но законодательно, по его словам, работа уже проделана.

"Считаю, что да", — ответил Ченцов на вопрос, считает ли он реальным, что Украина может стать членом Евросоюза в этом десятилетии.

Что касается того, что кто-то тормозит дальнейшее движение Украины в ЕС, посол считает, что об этом сейчас некорректно говорить: "Есть история расширения и в каждом конкретном государстве есть свое понимание… В чем позиция тех, кого мы называем скептиками? Что этот процесс должен быть?" credible — содержательный, надежный. То есть, в этом заключается их основная оговорка. И мы должны доказать, что мы серьезно к этому относимся, что наша цель в том числе — укрепить ЕС путем обретения членства".

Путь Украины в ЕС

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус страны-кандидатки на вступление в ЕС. Глава ЕК Урсула фон дер Ляен заявила, что в Украине уже внедрено около 70% европейских правил, норм и стандартов. По ее словам, Украине еще предстоит проделать важную работу по верховенству права, деолигархизации и борьбе с коррупцией.

23 июня Украина официально получила статус кандидата в члены ЕС.

Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщал, что на пути членства Украины в Европейском Союзе 2023 год и уже эти зимние месяцы будут очень важны.

Также министр иностранных дел заявлял, что Украина, преодолев российскую агрессию, станет членом НАТО на корне других условиях, чем это могло произойти между 2008 и 2022 годами, когда государству отказывали во вступлении из-за запугивания Кремля.

Глава Европейского совета Шарль Мишель, выступая в Верховной Раде 20 января, заявил, что вопрос членства Украины в ЕС решен. Теперь нужно приложить усилия для воплощения обещаний в реальность.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявлял, что у Украины будет будущее в ЕС и благодаря поддержке "друзей" эта дорога для Киева будет короче.

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