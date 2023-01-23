Коли Україна може стати членом ЄС: оцінка посла Ченцова

Посол України в ЄС каже, що держава за 2022 рік здійснила стільки, скільки інші країни проходили роками.

Україна має цілком реальні шанси стати членом Європейського Союзу вже у цьому десятилітті.

Про це заявив посол України у ЄС Всеволод Ченцов в інтерв’ю "Європейській правді".

За словами посла, шлях України до ЄС 2022 року є унікальним прецедентом, тому що протягом 12 місяців вдалося "втиснути" процеси, які інші країни проходили роками. Крім того, згідно з соцопитуванням "Євробарометр", країни з раніше скептичними настроями зараз підтримують допомогу Україні та її вступ до ЄС у майбутньому.

"Нарешті стало зрозуміло, що Україна - це цінність для ЄС, для Європи, що Євросоюз стає іншим", - сказав дипломат.

На його думку, перемовини про членство України в ЄС можуть початися "дуже скоро". Він висловив сподівання, що навесні Єврокомісія представить попередню оцінку і "ми зрозуміємо реальну картину і що нам потрібно ще зробити". Але законодавчо, з його слів, робота вже проведена.

"Вважаю, що так", - відповів Ченцов на запитання, чи вважає він реальним, що Україна може стати членом Євросоюзу цього десятиріччя.

Стосовно того, що хтось гальмує подальший рух України до ЄС, посол вважає, що про це зараз некоректно говорити: "Є історія розширення і в кожній конкретній державі є своє розуміння… У чому позиція тих, кого ми називаємо скептиками? Що цей процес має бути credible - змістовний, надійний. Тобто, в цьому полягає їхнє основне застереження. І ми маємо довести, що ми серйозно до цього ставимося, що наша мета у тому числі - зміцнити ЄС шляхом набуття членства".

Рух України до ЄС

17 червня Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус країни-кандидатки на вступ до ЄС. Очільниця ЄК Урсула фон дер Ляєн заявила, що в Україні вже впроваджено близько 70% європейських правил, норм і стандартів. За її словами, Україні ще треба провести важливу роботу щодо верховенства права, деолігархізації та боротьби з корупцією.

23 червня Україна офіційно отримала статус кандидата в члени ЄС.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба повідомляв, що на шляху членства України в Європейському Союзі 2023 рік і вже ці зимові місяці будуть дуже важливими.

Також міністр закордонних справ заявляв, що Україна здолавши російську агресію, стане членом НАТО на докорінно інших умовах, аніж це могло статися між 2008 і 2022 роками, коли державі відмовляли у вступі через залякування Кремля.

Голова Європейської ради Шарль Мішель, виступаючи у Верховній Раді 20 січня, заявив, що питання членства України в ЄС вирішено. Тепер треба докласти зусиль для втілення обіцянок у реальність.

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявляв, що Україна буде мати майбутнє в ЄС і завдяки підтримці "друзів" ця дорога для Києва буде коротшою.

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