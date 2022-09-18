Жена MONATIK показала, как их сыновья зажгли на концерте отца

Недавно украинский исполнитель Дмитрий Монатик отыграл благотворительный концерт на Кипре.

На выступлении исполнителя за кулисами присутствовала его семья: жена с сыновьями. Они наблюдали за отцом, который выступал на сцене.

Тем временем сыновьям Дмитрия однозначно понравился концерт отца. К слову, в Instagram Ирина опубликовала видео, где Даниил и Платон просто зажигают под песни Дмитрия.

Кроме этого, жена Монатика рассказала о самой большой своей мечте. Она хочет, чтобы скорее закончилась война, и они всей семьей наконец-то вернулись в Украину.

"Осуществи мечту наших невероятных детей! Мы так мечтаем вернуться домой и жить вместе со своей семьей в мирной Украине", — поделилась Ирина.

Также жена музыканта рассказала, что сейчас ее муж активно занимается волонтерством и помогает Украине.

"Наш невероятный папа и муж очень много делает и зарабатывает для любой Украины! Спасибо за поддержку!" – отметила Ирина.

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