Жена MONATIK в мини-шортах похвасталась стройными ножками

Снимок был сделан в Лос-Анджелесе.

Жена украинского мультиартиста Дмитрия Монатика Ирина очаровала поклонников новым стильным образом.

На странице в Instagram избранница исполнителя разместила снимок, на котором предстает в черных мини-шортах, майке и длинной клетчатой рубашке красно-черного цвета. Лук Ирина дополнила темными очками.

instagram.com/irinamonatik

В таком виде возлюбленная звезды позировала на фоне стены из красного кирпича с надписью, состоящей из огромных букв OMG. "Однажды в Лос-Анджелесе", — подписала снимок Ирина Монатик.

В свою очередь подписчики страницы любимой Дмитрия бросились делать ей комплименты. "Ирочка, какая вы красивая! До невозможности!", "Это действительно OMG! Сильно красивая!", "Ира, какая вы стильная".

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