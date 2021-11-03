Дружина MONATIK у мінішортах похизувалася стрункими ніжками

Знімок був зроблений у Лос-Анджелесі.

Дружина українського мультиартиста Дмитра Монатіка Ірина зачарувала прихильників новим стильним образом.

На сторінці в Instagram обраниця виконавця розмістила знімок, на якому постає у чорних мінішортах, майці та довгій картатій сорочці червоно-чорного кольору. Лук Ірина доповнила темними окулярами.

instagram.com/irinamonatik

У такому вигляді кохана зірки позувала на фоні стіни з червоної цегли з написом, що складається з величезних літер OMG. "Одного разу у Лос-Анджелесі", - підписала знімок Ірина Монатік.

Своєю чергою, підписники сторінки коханої Дмитра кинулися робити їй компліменти. "Ірочко, яка ви гарна! До неможливості!", "Це справді OMG! Сильно гарна!", "Іро, яка ви стильна".

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