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Жена Павлика объяснила фамилию их сына

Жена Павлика объяснила фамилию их сына

instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репяхова пообщалась с подписчиками.

Молодая жена украинского артиста Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая несколько удивила фамилией их сына, ответила любознательным фанатам.

Так, на днях концертный директор исполнителя показала свидетельство о рождении малыша, где его фамилия указана как Павлик. Пользователи начали интересоваться, где же ошибка. В своих Instagram-stories ответила, что, оказывается, "Павлік" — сценическая фамилия певца, а в документах оно пишется через украинскую "и".

© instagram.com/repyahovakate
instagram.com/repyahovakate

"Павлик — фамилия в паспорте и других документах, Павлік — сценическая фамилия", — написала Катя.

Напомним, недавно жена Павлика умилила снимками выписки из роддома. Екатерина Репяхова поделилась трогательными фото в своем фотоблоге.