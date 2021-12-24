Жена Павлика снова подала иск против его бывшей Созаевой: "Едем с мужем в суд"

Жена Павлика снова подала иск против его бывшей Созаевой: "Едем с мужем в суд"

Ранее суд отклонил иск супруги певца.

Жена и концертный директор украинского артиста Виктора Павлика Екатерина Репьяхова снова решила судиться с бывшей артиста, Лорой Созаевой.

К слову, Екатерина ранее подавала заявление в суд на Созаеву. Избранница Павлика хочет отсудить у Ларисы моральную компенсацию за то, что женщина назвала ее "неуважаемой" и "наглой тварью".

Впрочем, тогда суд отклонил иск супруги певца из-за того, что Репьяхова неправильно оформила документ. Однако Екатерина с адвокатом исправила все ошибки и снова поехала в суд.

Екатерина Репьяхова снова будет судиться с Созаевой / instagram.com/repyahovakate

Интересно, что вместе с ней отправился и Виктор Павлик. Ранее избранница артиста рассказала о конфликтах в их семье. Концертный директор призналась, что муж очень обидел ее тем, что не поддержал намерения судиться с Созаевой.

Екатерина Репьяхова снова будет судиться с Созаевой / instagram.com/repyahovakate

"Едем с мужем в суд", — отметила Екатерина.

Поэтому, похоже, Павлик стал на сторону Репьяховой.

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