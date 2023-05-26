Жена Сергея Притулы восхитила редкими кадрами с двухлетней дочерью шоумена

В семье телеведущего и общественного деятеля Сергея Притулы праздник – два года исполнилось его младшей дочери Стефании.

Нежно поздравила дочь с днем рождения жена шоумена, Екатерина Сопельник. Звездная мама на своей странице в Instagram поделилась редкими кадрами с подросшей девочкой.

Дочь Сергея Притулы / Фото: instagram.com/kateryna_pry

Дочь Сергея Притулы / Фото: instagram.com/kateryna_pry

Маленькая Стефания с забавным хвостиком на голове в леопардовом платье и белых кроссовках играла на лужайке.

"Ее величество "сталь под шелком" Стефания Сергеевна торжественно празднуют вторую годовщину. Море нежности, океан любви и бескрайнее излучение позитива! Любим безгранично, наша звездочка", – поздравила дочь Екатерина.

Дочь Сергея Притулы / Фото: instagram.com/kateryna_pry

Дочь Сергея Притулы / Фото: instagram.com/kateryna_pry

Напомним, что в браке с Екатериной Сергей Притула воспитывает двух дочерей – пятилетнюю Соломию и двухлетнюю Стефанию. Также у шоумена есть сын от первого брака с Юлией Андрийчук – 14-летний Дмитрий.

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