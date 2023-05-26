Злата Огневич в новом клипе объявила о пополнении в семье

Певица Злата Огневич порадовала поклонников трогательной премьерой. Артистка выпустила композицию "Янгол" и очень личный клип к ней.

В свежей композиции исполнительница передала чувства женщин Украины, которые сегодня ждут заветное "На связи" от своих мужчин. В съемках видео к треку приняли участие самые родные Златы: родители, сестра и ее муж. Именно в новом видео Огневич рассекретила, что вскоре станет тетей – ее сестра ждет первенца.

Злата Огневич с семьей

Режиссер клипа воспроизвел в кадре реальный фрагмент из жизни семьи певицы, когда все собираются вместе, чтобы поговорить с отцом – военным хирургом Леонидом Григорьевичем, который уже больше года спасает жизнь наших защитников на прифронтовых территориях.

Злата Огневич с мамой

"Эти короткие разговоры с отцом возвращают нас в то время, когда мы собирались всей семьей дома и никто даже не мог вообразить, что скоро это станет чем-то невозможным. Так сегодня живут сотни тысяч семей по всей нашей стране и только вера дает силы продолжать бороться и ждать, молиться за наших ангелов", — прокомментировала Огневич.

Именно деятельность отца и знакомство с благотворительным фондом "Надія" во время съемок видео побудили певицу вместе с выходом новой работы инициировать большой сбор, целью которого является приобретение аппарата МРТ в одну из прифронтовых больниц Донецкой области.

Злата Огневич

Напомним, ранее Злата Огневич показала редкое фото со своим отцом Леонидом Григорьевичем, который с начала полномасштабной войны находится на фронте, где лечит наших раненых военных.

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