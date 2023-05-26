Оккупанты атаковали 11 областей Украины: что и где натворил враг

Кроме вражеских атак, в Харьковской области двое мужчин подорвались на взрывчатке, которую один из них вез мотоциклом.

Российские войска устроили атаки на 11 областей Украины в течение 25 мая и в ночь на 26 мая, в результате чего есть пострадавшие и разрушения.

Об этом говорится в сводной информации областных военных администраций по ситуации в регионах по состоянию на утро 26 мая.

Атака на Киев

Также читайте Россияне ударили ракетами по медучреждению в Днепре: что известно

Так, в ночь на 26 мая российские оккупанты попытались атаковать ракетами Киев. Все они были сбиты, обошлись без попаданий и пострадавших. Только в двух районах столицы обломки ракет нанесли незначительные повреждения шести частным домам.

Атака на Черкасчину

В Черкасской области утром 26 мая украинские силы ПВО сбили вражеский дрон-камикадзе Shahed.

Атака на Черниговщину

На Черниговщине захватчики устроили шесть обстрелов за сутки: били из ствольной артиллерии и минометов по Новгород-Северскому и Черниговскому районам. Погибших и разрушений нет.

Атака на Сумщину

В Сумской области в течение 25 мая оккупанты устроили 14 обстрелов. В регионе было зафиксировано 57 взрывов. Под вражескую атаку попали Хотинская, Юнаковская, Новослободская, Путивльская, Великописаревская, Эсманская, Шалыгинская громады. В Хотинской громаде в результате обстрела была повреждена линия электропередач.

Атака на Запорожье

На Запорожье россияне 25 мая нанесли 102 удара по 18 населенным пунктам. Зафиксировано 92 артиллерийских обстрела, два удара с РСЗО, пять авиаударов, три атаки беспилотниками. Были обстреляны Орехов, Гуляйполе, Каменское и окрестные деревни. Обошлось без пострадавших, однако разрушены 23 гражданских объекта.

Атака на Днепропетровщину

Днепропетровщину в ночь на 26 мая россияне атаковали ракетами и дронами. В областном центре вспыхнули пожары в частном домовладении и двух частных предприятиях. Повреждена АЗС и пострадал ее работник. Существенные разрушения – на транспортном предприятии.

Под вражеской атакой дронами оказалась Марганецкая громада.

Ночью силы ПВО сбивали в небе над Днепропетровщиной ракеты и ударные дроны.

По Никополю 25 мая захватчики били из тяжелой артиллерии. Повреждены семь частных домов и семь хозяйственных построек, авто, три линии электропередач, четыре газопровода.

Атака на Харьковщину

На Харьковщине в ночь на 26 мая россияне атаковали дронами Shahed Харьковский район. Враг попал по территории нефтебазы, где было повреждено оборудование для перекачки нефтепродуктов. На месте загорелся большой пожар.

Под российскую атаку дронами утром 26 мая попал Изюм. В результате вспыхнул пожар на пилораме. Горели также здание лицея и гаражи с сельхозтехникой. Разрушено здание Центра комплектования (военкомата).

Ночью 26 мая захватчики обстреляли Волчанск Чугуевского района. Были повреждены два жилых дома и хозяйственные постройки.

За сутки 25 мая российские войска обстреляли по меньшей мере 17 населенных пунктов Харьковщины. Так, на Слобожанском направлении из минометов и артиллерии враг атаковал Стрелку, Красное, Черкасские Тишки, Лукьянцы, Нескучное, Терново, Волчанск, Чугуновку и Домашнее.

На Купянском направлении российская армия нанесла авиаудары у Чайковки и Кисловки. В течение суток оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Масютовки.

Из артиллерии и минометов были атакованы Тополя, Фиголовка, Новомлынск, Двухлетняя, Масютовка, Западное и Кисловка.

Двое мужчин подорвались на неизвестной взрывчатке в селе Протопоповка Балаклейской громады. Инцидент произошел, когда 39-летний мужчина ехал на мотоцикле по селу, перевозя в его коляске взрывоопасный предмет. Водитель погиб на месте. Также был ранен 45-летний мужчина, находившийся рядом.

Атака на Луганщину

В Луганской области захватчики пытаются штурмовать Белогоровку. В течение 25 мая россияне били там из пушек и систем залпового огня, нанесли авиационный удар.

Враг открывал огонь и в направлении Стельмаховки, Макеевки, Невского и Дибровы.

За сутки зафиксировано 97 обстрелов (выпущено 439 снарядов).

Атака на Донетчину

В Донецкой области оккупанты нанесли 13 ударов по Константиновке, Авдеевке, Часову Яру, Красногоровке, Нью-Йорку, Плещеевке, Карловке, Кураховому. Повреждения получили 11 жилых домов (из них четыре многоквартирных), газовая труба, дамба Карловского водохранилища, помещение завода, авто. За сутки в области погиб один человек, еще один был ранен.

Атака на Николаевщину

В Николаевской области ночью 26 мая российская армия устроила обстрелы за пределами населенного пункта Первомайской громады. Разрушений и пострадавших нет.

В течение 25 мая захватчики обстреливали из артиллерии Очаков. Вспыхнули пожары в трехэтажном жилом доме и хозяйственных постройках. Обошлось без пострадавших.

В тот же день россияне били из артиллерии по населенному пункту Куцурубской громады. Попадание было по открытой территории. Никто не пострадал.

Вечером 25 мая и утром 26 мая оккупанты били из артиллерии по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Атака на Херсонщину

В Херсонской области российские захватчики за 25 мая совершили 62 обстрела (выпустили 282 снаряда). Так, Херсон испытал три артобстрела (10 снарядов). Также были атакованы районы 26 населённых пунктов области.

В результате вражеских атак в фермерском хозяйстве Новоберислава повреждены склады и техника. В дачном кооперативе повреждены около восьми домов и два автомобиля. В Золотой Балке войска РФ обстреляли элеватор.

С деоккупированной территории Херсонщины за сутки эвакуировали еще 97 человек.

Напомним, в ночь на 26 мая российские войска запустили по Украине 17 ракет разных типов и 31 ударный беспилотник. Силы ПВО уничтожили 10 ракет, 23 дрона Shahed и два разведывательных беспилотника.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.