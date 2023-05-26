Откуда взялся "Вагнер": эксперт назвал Пригожина проектом спецслужб

Заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь называет главаря "Вагнера" Евгения Пригожина не командующим, а представителем уже давно реализуемого проекта.

Об этом он сказал в интервью каналу "Факты недели".

По его словам, НПК Пригожина взялась из некой структуры прикрытия сил спецопераций, выполнявшего определенные задачи за рубежом. В частности, оккупации Украины с 2014-го.

"Это классика жанра, когда спецслужба создает какую-то структуру-прикрытие. Одна, например, может заниматься агентурной разведкой. Вот эти структуры занимаются, например, выполнение функций сил специальных операций, но они не ассоциируются с государством. Фактически это позволяет вообще не брать ответственность на Россию, а совершать какие-либо военные преступления в Сирии и в Украине или в Африке и при этом абсолютно не несет ответственности", — объясняет эксперт.

Самусь подчеркнул, что никакого легального, юридического статуса у "Вагнера" не существует в российском правовом поле. Кроме того, что касается олигарха, то здесь "очень мощно работают пиарщики".

"Если посмотреть на всю кампанию в социальных сетях... Я видел уже рекламный постер "За кого бы вы проголосовали?". За Путина – 47%, а за Пригожина – более 39%. А дальше там все по 0,1%". Но есть накрутка.Я не сомневаюсь, что за этим стоит администрация президента. В частности, Путин. Происходит выявление таких проблемных вещей среди олигархов, спецслужб, среди любых влиятельных групп и т.п.. И вместе с тем дается возможность конкурировать, но... Посмотрите, то одну группу поднимут, то другую опустят", – рассказал Михаил Самусь.

Напомним, Евгений Пригожин назвал украинскую армию одной из сильнейших. Более того, подчеркнул он, — план так называемой российской "спецоперации" по "демилитаризации" и "денацификации" Украины полностью провалился.

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