Жена Виктора Павлика показала, как выглядела восемь лет назад

Екатерина поделилась архивным снимком.

Жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась с подписчиками своего Instagram архивным кадром.

В фотоблоге блоггерша разместила снимок, сделанный восемь лет назад. На нем Екатерина изображена в 19-летнем возрасте. Вместе с двумя подругами Репяхова позирует в торговом центре с апельсином в руках. Судя по одежде подружек, фотография была сделана зимой.

instagram.com/repyahovakate

Отметим, что в этом году Екатерина Репяхова вместе с Виктором Павликом отметила шестую годовщину их отношений. Пара познакомилась как раз через два года после того, как было сделано фото блоггерши в маркете.

Ранее Екатерина признавалась, что была страстной фанаткой Павлика и не пропускала почти ни одного его концерта. А судьбоносная встреча супругов произошла шесть лет назад на концерте в Николаеве. С тех пор влюбленные неразлучны.

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