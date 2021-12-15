Дружина Віктора Павліка показала, який вигляд мала 8 років тому

Катерина поділилася архівним знімком.

Дружина українського співака Віктора Павліка Катерина Реп'яхова поділилася з підписниками свого Instagram архівним кадром.

У сторіс фотоблогу блогерка розмістила знімок, зроблений вісім років тому. На ньому Катерина зображена у 19-річному віці. Разом з двома подругами Реп'яхова позує у торгівельному центрі з апельсином у руках. Судячи з одягу подружок, фотографія була зроблена взимку.

instagram.com/repyahovakate

Зазначимо, що цьогоріч Катерина Реп'яхова разом з Віктором Павліком відсвяткували шосту річницю їхніх стосунків. Пара познайомилася якраз за два роки після того, як було зроблене фото блогерки у маркеті.

Раніше Катерина зізнавалася, що була палкою фанаткою Павліка і не пропускала майже жодного його концерту. А доленосна зустріч подружжя сталася шість років тому на концерті у Миколаєві. Відтоді закохані нерозлучні.

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