Лукашенко будет сажать в тюрьму тех, кто будет призывать к введению санкций

Теперь за призывы ввести санкции против Белоруссии грозит до 12 лет тюрьмы.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, предусматривающий введение уголовной ответственности за призывы к применению санкций в отношении Республики Беларусь, ее граждан и организаций.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Лукашенко.
Режим Лукашенко будет наказывать лишением свободы сроком до:
- шести лет – если призывы обращены к рядовым лицам;
- десяти лет — когда они обращены в зарубежные государства, международные и иностранные организации;
- двенадцати лет — если такие призывы совершены должностным лицом с использованием своих служебных полномочий или привели к другим тяжелым последствиям, например, ограничение торговли, включение предприятий в список санкций.
Как говорится в заявлении прессслужбы Лукашенко, этот закон якобы будет "выступать адекватным ответом на попытки причинения вреда национальной безопасности со стороны деструктивных сил".
Как сообщалось ранее, Лукашенко в ответ на санкции угрожает перекрыть транзит газа в Европу.
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