Лукашенко будет сажать в тюрьму тех, кто будет призывать к введению санкций

Лукашенко будет сажать в тюрьму тех, кто будет призывать к введению санкций

Теперь за призывы ввести санкции против Белоруссии грозит до 12 лет тюрьмы.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, предусматривающий введение уголовной ответственности за призывы к применению санкций в отношении Республики Беларусь, ее граждан и организаций.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Лукашенко.

Режим Лукашенко будет наказывать лишением свободы сроком до:

шести лет – если призывы обращены к рядовым лицам;

– если призывы обращены к рядовым лицам; десяти лет — когда они обращены в зарубежные государства, международные и иностранные организации;

— когда они обращены в зарубежные государства, международные и иностранные организации; двенадцати лет — если такие призывы совершены должностным лицом с использованием своих служебных полномочий или привели к другим тяжелым последствиям, например, ограничение торговли, включение предприятий в список санкций.

Как говорится в заявлении прессслужбы Лукашенко, этот закон якобы будет "выступать адекватным ответом на попытки причинения вреда национальной безопасности со стороны деструктивных сил".

Как сообщалось ранее, Лукашенко в ответ на санкции угрожает перекрыть транзит газа в Европу.

Читайте также: