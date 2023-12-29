Жена Виктора Павлика показала мужа в больнице

Жена украинского певца Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репьяхова рассказала, что артист находится в больнице.

Блогерша еще утром в своем фотоблоге заговорила о "личной трагедии". Тогда она не вдавалась в детали, а лишь указала, что интуиция ее не подвела.

"Пока страна переживает такую беду, я переживаю свою трагедию. Не зря у меня была такая тревога на душе, интуиция меня никогда не подводила", - написала Екатерина.

Виктор Павлик в больнице / Фото: instagram.com/repyahovakate

Впоследствии Репьяхова показала черно-белую фотографию. На ней вероятно изображена рука Виктора Павлика и капельница. Блогерша не стала разглашать подробностей. Только отметила, что вернется в блог уже в следующем году.

"Иначе представляла себе конец года. Берегите себя. Встретимся уже в новом году", - добавила супруга Павлика.

Виктор Павлик в больнице / Фото: instagram.com/repyahovakate

Отметим, супруга певца ранее уже рассказывала, что у Виктора Павлика были проблемы со здоровьем. В частности, после ряда обследований у него были обнаружены серьезные проблемы с сердечным клапаном. Наконец, на осень 2023 года у знаменитости была запланирована операция. Однако, по словам 57-летнего артиста, его никогда не беспокоили никакие проявления болезни. Поэтому Виктор отсрочил хирургическое вмешательство.

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