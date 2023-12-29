Влад Яма озадачил постом в день массированной ракетной атаки по Украине

Сегодня, 29 декабря, когда российские оккупанты массированно накрыли Украину ракетами, хореограф Влад Яма в очередной раз нарвался на хейт своим поведением.

Так, в сторис своей страницы в Instagram Яма отличился циничным поступком. Он вдруг запостил видео, в котором горит свеча. А ролик этот подписал, что "с ним все хорошо".

"Друзья, со мной все норм", – подписал видео Яма.

Влад Яма / Фото: instagram.com/vladyama_official

Отметим, что в начале полномасштабной войны Влад Яма вместе с семьей уехал в США и в Украину больше не возвращался. Поэтому, возможно, хореограф заболел и сообщил друзьям, что все не столь критично. Впрочем, похоже, за новостями в родной Украине танцор не следит.

Отметим, что сегодня Россия произвела массированный ракетный обстрел по Украине. Было выпущено 110 ракет. В настоящее время известно о 12 погибших и 75 раненых.

Напомним, несколько недель назад Влад Яма показал, как вместе с супругой в Америке отпраздновал день рождения сына Леона, которому исполнилось 8 лет. Улыбающийся хореограф поделился фото, на которых предстал возле бассейна и пальм. Этими кадрами артист еще раз нарвался на жесткую критику.

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