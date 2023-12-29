Дружина Віктора Павліка показала чоловіка у лікарні

Дружина українського співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Реп'яхова розповіла, що артист перебуває у лікарні.

Блогерка ще зранку у своєму фотоблогу заговорила про "особисту трагедію". Тоді вона не вдавалася у деталі, а лише зазначила, що інтуїція її не підвела.

"Поки країна переживає таке лихо, я переживаю свою трагедію. Не дарма у мене була така тривога на душі, інтуїція мене ніколи не підводила", - написала Катерина.

Віктор Павлік у лікарні / Фото: instagram.com/repyahovakate

Згодом Реп'яхова показала чорно-білу світлину. На ній ймовірно зображена рука Віктора Павліка та крапельниця. Блогерка не стала розголошувати подробиць. Лише зазначила, що повернеться до блогу вже у наступному році.

"Інакше уявляла собі кінець року. Бережіть себе. Зустрінемося вже у новому році", - додала дружина Павліка.

Віктор Павлік у лікарні / Фото: instagram.com/repyahovakate

Зазначимо, дружина співака раніше вже розповідала, що у Віктора Павліка були певні проблеми зі здоров'ям. Зокрема, після низки обстежень у нього було виявлено серйозні проблеми з серцевим клапаном. Зрештою, на осінь 2023 року у знаменитості була запланована операція. Втім, за словами 57-річного артиста, його ніколи не турбували ніякі прояви хвороби. Тому Віктор відтермінував хірургічне втручання.

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