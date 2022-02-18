Жена Виктора Павлика произвела фурор снимками в кружевном белье

Концертный директор артиста очаровала пользователей нежными фотографиями.

Жена Виктора Павлика, его концертный директор Екатерина Репяхова устроила импровизированную фотосессию в белье.

В своем Instagram избранница звезды разместила кадры, на которых предстала в белом кружевном белье и халатике. Блогерша сделала нежный мейк, укладку и завершила образ украшениями. А романтичности прибавил букет тюльпанов.

Екатерина Репьяхова / instagram.com/repyahovakate

В посте Катя подумала о том, что красивое нижнее белье полезно для ментального здоровья.

"Для того, чтобы чувствовать себя уверенной - все должно быть идеально даже там, где никто не видит. Считаю, что красивое белье делает женщину более уверенной в собственной привлекательности, поднимает самооценку и настроение. Красивое белье - это в первую очередь забота о себе. Мы у себя одни и жизнь так быстротечна, что жить нужно здесь и сейчас для себя и максимально радуя себя", – поделилась блогерша.

Екатерина Репьяхова / instagram.com/repyahovakate

Эта публикация произвела настоящий фурор в Сети. Поклонники не скупились на комплименты, отметив, что Катя очень нежная на фотографиях.

Вы такая нежная. Очень красивые фото

Как красиво

Очень нежно

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